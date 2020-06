Réparation de ponceau sur la route 218

Des travaux de reconstruction de ponceau seront effectués sur la route 218, entre l’autoroute 73 et la route de Saint-Isidore à Saint-Lambert-de-Lauzon, du 15 au 26 juin.

Le ministère des Transports prévient que la circulation s’effectuera en alternance en tout temps sur la route 218.En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les entraves pourraient être reportées ou annulées.

Pendant toute la durée des travaux, les consignes et directives de santé publique seront rigoureusement respectées et des mesures d’hygiène, de santé et de sécurité seront mises en place.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.