En raison des travaux de réfection d’un ponceau de la piste cyclable, une section de la 9e Avenue à Beauceville sera fermée à compter d'aujourd'hui pour une durée de trois semaines.

L’avenue sera bloquée complètement dans le secteur immédiat des travaux sur le ponceau du ruisseau traversant la 9e Avenue vers l’hôtel de Ville.

De plus, l’eau sera fermée entre 8 h et 13 h, aujourd'hui seulement, pour les résidences situées entre les numéros civiques 530 et 548.