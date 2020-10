Opérations d'arpentage sur la Route 204

Il y aura des opérations d'arpentage qui débuteront ce soir sur la Route 204 (rang Saint-Antoine) dans le secteur de Saint-Georges, entre la Route 173 (4e avenue) et la 51e avenue.

La fermeture d’une voie sur deux s'effectuera dimanche et lundi, entre 19 h 30 et 5 h 30. La chaussée sera fermée en direction ouest, entre la 120e rue et la 107e rue.

Par ailleurs, la circulation à contresens se fera sur la chaussée opposée pour mardi (20 octobre), entre 19 h 30 et 5 h 30. Une entrave à la fois s'effectuera, selon l'avancement des travaux.

Ces entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Consulter le Québec 511 pour en faire le suivi.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel, rappelle le ministère des Transports du Québec.