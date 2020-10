Projet de synchronisation des feux de circulation sur le boulevard Lacroix

Le gouvernement du Québec lance le projet de synchronisation des feux de circulation sur la route 173 (boulevard Lacroix) à Saint-Georges.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, et le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, ont annoncé un appel d’offres public pour la conception des plans et devis visant à mettre en place la synchronisation de ces feux de circulation.

Les travaux seront principalement réalisés en 2021 et 2022.

Le remplacement ou l’ajout de composants est d’abord requis sur la plupart des systèmes de feux existants (contrôleur, boucles de détection, etc.) en vue de la réalisation de la nouvelle programmation des phasages de feux.

Cette intervention contribuera à rendre la circulation plus fluide sur les 7,5 km de cette artère principale empruntée par des milliers de véhicules chaque jour.

« Avec l’accroissement de la circulation sur la route 173, il est nécessaire d’agir pour augmenter la sécurité des usagers. Je me réjouis donc des investissements qui seront faits pour moderniser et réviser la coordination des feux de circulation sur ce tronçon. Cela contribuera très certainement à améliorer la fluidité dans le secteur de SaintGeorges. » François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie

« Ce projet était souhaité par nos concitoyens et nos entreprises depuis de nombreuses années, et notre gouvernement compte investir les sommes nécessaires. Nous parlons d’un projet majeur comprenant 23 intersections. Ceci va améliorer de façon importante la circulation à la fois pour les automobilistes et le trafic lourd dans toute notre ville. Cette formule, éprouvée dans plusieurs grandes municipalités du Québec, s’ajoute à nos importants investissements routiers faits dans la région depuis notre arrivée. » Samuel Poulin, député de Beauce-Sud.

