Fin des travaux routiers dans plusieurs municipalités de Beauce-Sud

Avec l’arrivée prochaine de l’hiver, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a souligné récemment la fin de plusieurs chantiers routiers dans les municipalités de sa circonscription.

Ces investissements représentent près de 14M$ financés par le gouvernement du Québec sur les routes appartenant aux municipalités. Malgré le contexte de la COVID-19, tous ces chantiers se sont généralement tenus dans les délais prévus et sans retard significatif.

Ces sommes proviennent de divers programmes d’aide à la voirie locale, dont la circonscription de Beauce-Sud a largement bénéficié depuis le mois de juin dernier.

Travaux complétés :

- La réfection du 9e rang et du Grand Shenley à Saint-Honoré.

- La réfection du rang Saint-Joseph et la route Fortin à Saint-Côme.

- La réfection du 14e rang à Saint-Benjamin.

- Le rang 7 et 10 à Saint-Éphrem.

- La route Cumberland et la réfection du rang Léry à Saint-Simon

- La réfection du rang le Panet ainsi que le rang 9 Lac aux cygnes de Saint-Benoît

Notons que les travaux sont toujours en cours pour la route des Bourque à Saint-Benoît.

Plusieurs chantiers en 2021

Pour les routes appartenant au ministère des Transports, une partie des travaux sera complétée pour la route 204 à Saint-Martin en direction nord et la suite du chantier se poursuivra à l’été et l’automne 2021 en y intégrant le secteur urbain du village.

Notons que plus de 14 chantiers routiers se tiendront à l’été 2021 dans les municipalités de Saint-Georges, Saint-Martin, Saint-Philibert, Saint-Évariste-de-Forsyth, Saint-Éphrem, La Guadeloupe, Notre-Dame-des-Pins, Saint-Benjamin, Sainte-Clotilde, Sainte-Aurélie et Saint-Honoré-de-Shenley. Le tout représente plusieurs dizaines de millions de dollars.

La nouvelle programmation routière du ministère des Transports sera dévoilée au cours de l’année 2021.

« Le rattrapage routier se poursuit dans Beauce-Sud. Avec la fin des présents travaux, nous venons compléter des demandes de nos concitoyens qui dataient de plusieurs années. Le travail de notre gouvernement en collaboration avec les municipalités de chez nous est probant et amène des résultats concrets. Nous allons continuer d’être à l’écoute afin de poursuivre la mise à jour de notre réseau routier. Notre région mérite cela », a indiqué Samuel Poulin.