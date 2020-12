Opération Nez rouge: prendre les rennes de votre sécurité

L’Opération Nez rouge s’adapte à la situation sanitaire actuelle et à ses impacts logistiques en offrant une campagne de sensibilisation numérique du 1er au 31 décembre sur le thème : Prenez les rennes de votre sécurité!

Fidèle à son ton humoristique et à sa volonté de rendre les routes du Québec plus sécuritaires, l’Opération Nez rouge a créé, avec le soutien de l’agence Kabane, une campagne 2020 totalement numérique et novatrice.

En cette année atypique, l’Opération Nez rouge vous lance le défi de faire vivre l’esprit Nez rouge pendant le mois de décembre en prenant les rennes de votre sécurité. Rendez-vous sur la plateforme de campagne prenez-les-rennes.com pour découvrir la multitude d’outils aussi festifs qu’instructifs tels que : des recettes de cocktails sans alcool, des trucs et astuces pour éviter que quelqu’un ne conduise avec les facultés affaiblies, un cadre photo personnalisé pour Facebook et des éléments distinctifs pour votre chauffeuse ou chauffeur désigné.

« L’Opération Nez rouge fait partie du paysage du temps des Fêtes, souligne Jean-Marie De Koninck, président-fondateur de l’Opération Nez rouge. Depuis 1984, des centaines de communautés se mobilisent pour leurs localités. Cette année, nous comptons sur vous pour perpétuer cette tradition de décisions éclairées. Planifiez vos déplacements en toute sécurité et devenez des porte-voix de l’Opération Nez rouge auprès de vos collègues, de vos amis, de vos parents. Ensemble, prenons les rennes de notre sécurité! »

Une campagne de dons

L’Opération Nez rouge, c’est aussi une large campagne de financement pour une centaine de maîtres d’œuvre à travers le pays.

Les dons amassés lors des raccompagnements permettent le développement de projets liés à la jeunesse et au sport amateur localement, et ce, depuis 1984. Dans le contexte sanitaire actuel, cette source de financement ne sera pas disponible cette année, mais l’Opération Nez rouge souhaite pouvoir continuer à soutenir ses maîtres d’œuvre. Une plateforme de dons en ligne, prenez-les-rennes.com, propulsée par Yapla, a donc été créée pour cette 37e édition. Si vous êtes en mesure de faire un don, que ce soit de manière individuelle ou en équipe, l’Opération Nez rouge vous invite à soutenir le maître d’œuvre le plus proche de votre communauté.

À propos de l’Opération Nez rouge

L’Opération Nez rouge est un organisme à but non lucratif dont la mission est de valoriser l’adoption d’un comportement responsable dans toutes situations de facultés affaiblies par une approche citoyenne non moralisatrice. L’Opération Nez rouge est présente dans plus de 100 communautés reparties dans sept provinces. Les retombées financières profitent à des organismes locaux se consacrant à la jeunesse ou au sport amateur.

L’Opération Nez rouge vous invite, indépendamment du contexte, à planifier vos déplacements en toute sécurité suivant les possibilités disponibles dans votre région et en respect des normes sanitaires actuelles.