2,7 M$ pour améliorer le réseau routier de Beauce-Nord

Le gouvernement du Québec accorde une aide financière totale de 2 704 631 $ aux municipalités de Saint-Victor et de Scott afin de les soutenir dans l’amélioration et le développement de leurs réseaux routiers municipaux.

C’est le député de Beauce-Nord Luc Provençal qui en a fait l’annonce par voie de communiqué de presse. L’aide financière, qui provient du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL), se répartit comme suit :

Saint-Victor

-1 741 497 $ pour la réfection du 3e Rang Sud.

Scott

- 234 083 $ pour la réfection du rang Saint-Étienne;

- 351 124 $ pour la réfection du rang Saint-Étienne;

- 248 505 $ pour la réfection du rang Saint-Henr;i

- 129 422 $ pour la réfection de ponceaux sur le rang Saint-Étienne et la route Carrier.

En tenant compte du montant de 17 593 205 $ annoncé le 24 septembre dernier pour 25 projets dans 13 municipalités, cela porte la contribution gouvernementale à presque 20,3 M$ en 2020-2021 dans la circonscription.

« Ces projets étaient attendus depuis longtemps par les citoyennes et citoyens des deux municipalités concernées. Je me réjouis donc de l’aide financière annoncée aujourd’hui (1,7 M$ à Saint-Victor et plus de 960 000 $ à Scott) qui permettra la réalisation de travaux sur le réseau routier municipal. Cela démontre encore une fois notre réelle volonté de soutenir nos municipalités beauceronnes », a indiqué le député de Beauce-Nord.

Le gouvernement répond aux besoins des municipalités en matière de voirie locale. Ces investissements permettront d’améliorer les infrastructures routières dans les municipalités. C’est pourquoi, dans le cadre du dernier budget, les sommes destinées au réseau municipal par l’entremise du Programme d’aide à la voirie locale ont été bonifiées de 310 M$. De ce montant, 100 M$ servent à soutenir les municipalités dans le contexte actuel de la pandémie de COVID-19.