Prolongement de l'A-73: réactions positives des élus locaux

Comme il fallait s'y attendre, les élus locaux ont accueilli avec bonheur l'annonce faite hier par le gouvernement du Québec du prolongement de l'autoroute 73 sur une distance de 7,5 km à la hauteur de Saint-Georges.

« Je crois bien qu'il n'y a pas un seul résident d'ici qui va être malheureux de cette nouvelle », a dit spontanément le maire de Saint-Georges, Claude Morin, lorsque questionné sur le sujet. Il s'est dit aussi content que le projet comprenne des bretelles de sortie.

Rappelons qu'hier, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a annoncé la construction d’une voie de contournement au sud de la route 204 jusqu’à la route 173, au sud de la 208e rue, dont la mise en chantier doit s'effectuer à compter de 2024.

« Ciblée comme une priorité de la MRC de Beauce-Sartigan et par la Table des élus municipaux de la région Chaudière-Appalaches (TREMCA), le prolongement de l’autoroute 73 vient répondre aux besoins exprimées par nos municipalités et plus particulièrement par la ville de St-Georges afin d’améliorer la fluidité et la sécurité des usagers de la route », a commenté par voie de communiqué de presse le préfet de la MRC-Beauce-Sartigan, Normand Roy.

Par ailleurs, en entrevue sur les ondes de la radio de Radio-Canada, le député Poulin a dit espérer que le gouvernement fédéral s'implique dans le financement de travaux « comme il l'a toujours fait avec l'autoroute 73 » afin de permettre la réalisation d'un tracé à quatre voies plutôt que seulement deux.