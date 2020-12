Prolongement de l'A-73: trois autres maires satisfaits

Les maires des municipalités de Saint-Côme-Linière, de Saint-Théophile et de Saint-Zacharie se réjouissent de la décision du gouvernement du Québec d’aller de l’avant avec le prolongement de l’autoroute 73 en Beauce et d’ainsi devancer les travaux d'exécution.

Dans une communiqué de presse conjoint, les premiers magistrats que sont Yvon Paquet, Clément Létourneau et Joey Cloutier soulignent que le projet permettra des déplacements plus fluides et sécuritaires pour les allées et venues vers la frontière américaine.

Rappelons que mardi, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a annoncé la construction d’une voie de prolongement de 7,5 km de l'autoroute 73 à la hauteur de Saint-Georges, dont la mise en chantier doit s'effectuer à compter de 2024.

« Cela facilitera les occasions favorables aux transports des biens et aidera au tourisme dans notre région. Pour nous, la connexion sécuritaire entre le Québec et le Maine est primordiale », ont indiqué les maires dans le communiqué de presse.

Ils ont d'ailleurs adressé un merci tout spécial au député Samuel Poulin pour la réussite dans l'acheminement de ce dossier.

« Sa promesse est tenue d’être là pour entendre toutes les municipalités qu’il représente si petites soient-elles! Une très belle nouvelle! Pour nous, avoir accès à l’autoroute à partir de la 208e rue sera génial et empreint d’espoir pour le futur », ont conclu les maires.