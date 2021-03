Début des travaux sur le couvert de glace à Beauceville

En raison des résultats positifs obtenus en 2020, la Ville de Beauceville récidive ses travaux d’affaiblissement du couvert de glace avec l’entreprise spécialisée Éco-Technologie du 12 au 16 mars.

Les travaux devraient débuter ce matin dans le secteur au sud de la rivière des Plante et s’étendront sur environ 5,6 km jusqu’à proximité du centre-ville.

La Ville de Beauceville effectue ces travaux dans le cadre des mesures recommandées et choisies en matière d’atténuation des risques d’inondation et souhaite ainsi protéger sa population. Rappelons qu'ils sont effectués par une pelle amphibie et consistent à créer une brèche au centre du couvert de glace, pour créer une soupape de sécurité, pour le volume d’eau à venir.

Ainsi, cela permet de réduire la formation d’embâcle pouvant affecter le centre-ville, en facilitant le déplacement des glaces.

Les travaux effectués en 2020 avaient permis de libérer complètement le centre-ville avant l’arrivée des glaces provenant d’en amont.

La Ville de Beauceville rappelle à ses citoyens que la crue printanière est pour bientôt et qu’il est essentiel de bien se préparer. Une section complète dédiée à la prévention-inondation est disponible sur son site Internet.