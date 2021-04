La voie du barrage Sartigan fermera lundi jusqu'en octobre 2022

Comme les importants travaux de réfection du barrage Sartigan reprennent, la voie de circulation automobile et piétonnière de l'infrastructure sur la rivière Chaudière à Saint-Georges, sera fermée à partir de ce lundi 12 avril dès 9 h, et ce, jusqu’en octobre 2022, vient d'annoncer le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Cette fermeture est nécessaire pour permettre la réalisation des travaux de renforcement structural du pont et la réparation du béton de l’ouvrage, tel qu’il a été annoncé le 5 février dernier.

La voie de circulation pourrait être ouverte de manière sporadique d’ici la fin des travaux, selon leur évolution et de la sécurité de la structure. Les automobilistes seront invités à suivre les panneaux de signalisation temporaires.