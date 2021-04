Le MTQ réparera le pont de Saint-Joseph cette année

Le ministère des Transports du Québec entreprendra cette année des travaux de réparation d'importance au pont qui enjambe la rivière Chaudière entre Saint-Joseph-de-Beauce et Saint-Joseph-des-Érables.

Ce projet fait partie d'une enveloppe de plus de 361 M$, pour maintenir et développer les infrastructures de transport de la région de la Chaudière-Appalaches, que vient d'annoncer aujourd'hui la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de Chaudière-Appalaches, Marie-Eve Proulx.

« C'est une très bonne nouvelle », a indiqué le maire de Saint-Joseph-de-Beauce, Pierre Gilbert, lorsque joint au téléphone par EnBeauce.com.

En effet, le premier magistrat a rappelé que depuis maintenant un an, la capacité de portance du pont est réduite à 5 tonnes, plutôt que 28 tonnes, « ce qui ne permet même pas à un autobus scolaire de traverser. »

M. Gilbert, et son homologue de Saint-Joseph-des-Érables, réclamaient au MTQ que ces travaux soient entrepris car « la structure est vraiment dans un très mauvais état », a-t-il fait remarquer.

Les travaux seront entrepris au cours de l'été mais les sommes investies pour ce chantier n'ont pas été précisées dans l'annonce d'aujourd'hui.

Par ailleurs, le premier magistrat ne s'attendait pas à que l'on annonce un projet de construction d'un nouveau pont dans sa municipalité.

La directrice générale du MTQ pour Chaudière-Appalaches, Odile Béland, a d'ailleurs fait savoir que ce projet ne se trouvait pas dans le plan quinquennal de son ministère. Par contre, l'agence a lancé des appels d'offres pour des études de faisabilité d'un nouveau pont.

Là-dessus, le maire Gilbert a rappelé que son administration a déjà fait sa proposition au ministère quant à l'emplacement de la nouvelle structure: l'emprise sur la rive Est se ferait à la jonction de la voie de contournement sur la Route 173 à l'entrée Sud de Saint-Joseph-de-Beauce; le pont enjamberait la rivière Chaudière pour ensuite joindre la rive Ouest au Nord de la rivières des Fermes sur la Route 276.

Enfin, dans son annonce d'aujourd'hui, la ministre Proulx a fait savoir que deux projets seront réalisés plus rapidement, soit le prolongement de l'autoroute 73, à Saint-Georges et le le projet de maintien des actifs et de réhabilitation du chemin de fer Québec central.