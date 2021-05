Début de travaux routiers à Saint-Victor

En cette première semaine du mois de mai, la Municipalité de Saint-Victor a enclenché plusieurs travaux de réfection sur ses routes.

« Enfin ! Après des années de préparation en études, plans, devis, demandes de subventions, appel d'offres et tout », s'est réjoui le maire de la municipalité, Jonathan V. Bolduc dans un message Facebook.

L'ensemble de ces trois étapes devrait durer 12 semaines pour se terminer au courant de l'été.

Dans un premier temps, il y a la réfection et l'asphaltage du 3e rang Sud sur une distance de 1,7 km, soit du Snack Chez Véro jusqu'au secteur du lac aux Cygnes. Un détour via le Panet et la route du Lac Fortin est prévu, soit environ 15 minutes.

Aussi, la municipalité poursuivra la reconstruction du rang Sainte-Caroline sur 1,2 km. Les travaux partent du Rang des Fonds jusqu’à la portion déjà reconstruite en 2014. Un détour d'environ 20 minutes a été mis en place par le rang Saint-Jules.

Enfin, commence également ce mois-ci la reconstruction du 1er rang Sud sur une distance d'un kilomètre, cela à partir du Quatre-Chemins. D'ici la route sera reconstruite et réasphaltée. Pendant ce temps, un détour de 11 minutes sera installé via la route du couvent.

Le coût total des travaux pour ces trois tronçons était estimé à 6 M$. L'entreprise Giroux & Lessard ltée ayant remporté l’appel d’offres réalisera le tout pour 4,4 M$.

Des subventions allant jusqu’à 50% pour le rang Ste-Caroline et 75% pour les 1er et 3e rangs Sud seront appliquées.

La Municipalité réalisera un emprunt pour défrayer la portion municipale, lequel sera tout de même très avantageux en raison des bas taux d’intérêt et de sa situation financière.