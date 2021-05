Plus que quelques jours pour élire les pires routes du Québec

Ce n'est plus une légende, mais bien un fait, les routes du Québec sont les pires au pays. Pour marquer cela, CAA-Québec présente annuellement le palmarès des Pires routes et il ne reste plus que quelques jours pour élire la pire d'entre elles pour l'édition 2021.

En date du 12 mai, le podium se présente ainsi : « Ferry Ramp » de Matane au premier rang, suivi du Chemin du 3e-Rang-du-Bic à Rimouski et de la rue Main à Hudson.

Ouverts depuis le 20 avril dernier, les votes se terminent le lundi 17 mai sur piresroutes.com.

« Le palmarès des pires routes du Québec est un bon outil citoyen pour attirer l’attention des dirigeants sur l’état de certaines routes et même de possibles tronçons dangereux à travers la province », a souligné Sophie Gagnon, vice-présidente Affaires publiques et sécurité routière. « Souhaitons que la voix citoyenne permette de bonifier la qualité de vie de tous les usagers de la route en leur offrant des infrastructures routières sécuritaires et en bon état. »

Pourquoi voter, selon CAA-Québec ? « Pour que tous les usagers de la route aient accès à un réseau routier efficace et sécuritaire en insistant auprès des décideurs sur l’importance d’un bon entretien des voies en général. Rappelons qu'on s’engage à transmettre un rapport aux autorités responsables des routes figurant dans notre top 10 », de spécifier l'organisme par voie de communiqué.

Une campagne qui marche

La route «championne» en 2019 a été le boulevard Gouin Est à Montréal. Corinne Tastayre, affectueusement surnommée «Mme Gouin» dans certains médias, a mené de front une campagne citoyenne en vue de sensibiliser la Ville de Montréal à la nécessité de nouveaux aménagements pour ce tronçon.



Résultat : la ville a lancé le « Projet Poussette » qui a permis l’apparition de huit kilomètres de nouveau pavage ainsi que l’aménagement d’un corridor piétonnier, d’une piste cyclable bidirectionnelle et d’une voie de circulation au bénéfice des citoyens de l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a souligné la fin de ces travaux en août 2020.