La Ville de Saint-Georges a informé que des travaux de pavage seront réalisés dans plusieurs rues aujourd'hui et vendredi prochain, le 2 juillet.

Ainsi les rues touchées sont les suivantes :

- la 26e Rue entre la 6e Avenue et la 8e Avenue,

- la 11e Rue entre la 6e Avenue et la 8e Avenue,

- la 25e Avenue entre la 74e Rue et la 81e Rue.

La Ville invite ses citoyens à suivre attentivement la signalisation et à faire preuve de prudence à l’approche des chantiers.