La Ville de Saint-Georges procède à des travaux de planage et de pavage sur la 87e Rue entre le boulevard Lacroix et la 8e Avenue, et ce, dès aujourd'hui. Les travaux se poursuivront jusqu’au 16 juillet.

Durant cette période, seule la circulation locale sera permise sur ce tronçon. Pour les autres automobilistes, ils seront invités à utiliser une route alternative.

Pour ce qui est des personnes qui souhaitent se rendre au Carrefour Saint-Georges, ils seront invités à y accéder via le boulevard Lacroix.

La Ville de Saint-Georges invite ses citoyens à bien suivre la signalisation et à faire preuve de prudence à l’approche du chantier.