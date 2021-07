Des travaux de réparation d'une conduite d'égout amèneront une fermeture partielle de l'avenue Lambert à Beauceville durant une partie de la journée d'aujourd'hui, 13 juillet.

Plus précisément, la fermeture sera entre la Route 108 (resto Valentine) et la 102e Rue (bureau de poste).

La circulation sera déviée via la 102e Rue et la 38e Avenue pour faciliter la circulation locale mais il serait préférable d'éviter le secteur si possible, demandent les autorités beaucevilloises.