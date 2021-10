Mise en service complète du nouveau pont à Lambton

Le nouveau pont de la route 263, surplombant le Grand lac Saint-François à Lambton, est officiellement ouvert à la circulation dans les deux sens, selon ce qui a été annoncé en fin de journée hier par le ministre des Transports, François Bonnardel.

Partiellement ouvert depuis le 7 septembre, il a été construit pour remplacer le pont de Fer et se situe au même emplacement. Cette nouvelle structure est dotée d'un trottoir pour les piétons et les cyclistes, ainsi que d'une dalle de béton pour une circulation plus sécuritaire pour les usagers de la route.

« Cette nouvelle construction témoigne de l'importance qu'accorde votre gouvernement aux infrastructures de la région, que nous voulons durables et sécuritaires. Les gens de Lambton et leurs visiteurs ont maintenant accès à un pont moderne qui favorisera les déplacements des cyclistes et des piétons de même que ceux des automobilistes et des camionneurs », de précisé M. Bonnardel.

Les travaux, au montant de 15 537 000 $, ne sont cependant pas totalement terminés. En effet, le chantier de construction du pont qui a commencé en mai 2020, devrait se terminer au printemps 2022. Il reste notamment à démolir l'ancienne structure.