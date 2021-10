Partager la route, c'est le devoir de chaque usager

Du 22 au 28 octobre, l’ensemble des services de police du Québec intensifiera ses interventions et ses activités de sensibilisation concernant le partage de la route avec tous les usagers.

Pour sa part, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) mène une campagne de sensibilisation sur le même sujet jusqu’au 14 novembre.

Cette opération nationale concertée se déploiera sous le thème « Pour des déplacements sécuritaires, pensez à partager la route! » Il vise à rappeler aux usagers de la route l’importance de respecter non seulement les lois en vigueur, mais aussi d’adopter des comportements favorisant leur propre sécurité. Il est primordial de faire preuve de patience, de vigilance et de courtoisie envers les autres usagers de la route, et ce, peu importe leur mode de transport. En effet, prendre le temps d’appliquer ces comportements peut sauver des vies.

D’ailleurs, selon le bilan routier de la SAAQ, dans la dernière année 51 piétons sont décédés dans des collisions. Il s’agit d’une baisser de 19,8 % par rapport à la moyenne annuelle de 2015 à 2019. En 2020, les piétons et cyclistes représentaient 19,1 % des décès survenus sur les routes du Québec comparativement à 23,3 % en 2019.

Octobre, mois du piéton

Rappelons que les mois d’octobre à décembre sont les mois où l’on rapporte le plus de collisions impliquant un piéton.

La diminution des heures de luminosité et la conduite non adaptée aux conditions climatiques et routières peuvent expliquer, en partie, cette réalité. Tous les usagers de la route doivent respecter la signalisation en vigueur et s’assurer d’être visibles et prévisibles en tout temps. De plus, les conducteurs doivent faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers plus vulnérables, notamment les piétons.

La SAAQ profite de cette période pour lancer un nouveau volet de sa campagne de sensibilisation sur le partage de la route commencée au printemps dernier.

Cette campagne vise à rappeler aux usagers de la route qu’il est important d’être bienveillant et de veiller les uns sur les autres, chacun ayant un rôle à jouer pour assurer une cohabitation harmonieuse et éviter les accidents. Derrière chaque usager croisé sur la route, il y a un être humain qui a une vie à protéger. Nous faisons tous partie de la même famille sur la route. Des messages à cet effet sont donc diffusés à la télévision et sur les médias sociaux jusqu’au 14 novembre 2021.