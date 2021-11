Reprise permanente des opérations ferroviaires à Sainte-Marie

La Ville de Sainte-Marie avise sa population que le ministère des Transports du Québec (MTQ) a annoncé la reprise permanente des opérations ferroviaires sur le territoire à compter du mois de décembre prochain.

Les opérations consisteront à l’entreposage et la manœuvre de wagons au nord de la route Cameron vers Scott, et ce, en raison de l’augmentation du volume transitant sur le réseau, ce qui demande plus d’espace sur la voie ferrée pour entreposer les wagons.

De plus, bien que ces activités se dérouleront principalement au nord de la route Cameron, le déneigement de la voie ferrée se fera à partir du passage à niveau de l’avenue Saint-Jean puisque cet endroit est le plus sécuritaire pour embarquer et débarquer la machinerie nécessaire au déneigement.

La Ville invite donc la population à faire preuve de prudence dans ce secteur et à respecter la signalisation en vigueur aux passages à niveau.