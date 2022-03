Prolongement de la fermeture du pont de la route Vallée à Sainte-Marie

Le couvert de glace à la hauteur du centre-ville de Saint-Georges ayant cédé, la municipalité a décidé de fermer temporairement les passerelles menant à l’Île Pozer. Un embâcle s’est formé dans le secteur et la ville considère que le lieu n’est plus sécuritaire pour le moment. La passerelle de la Seigneurie et Manac ouvriront à nouveau lorsque les autorités le jugeront bon.