Retrait des pneus d'hiver: un peu de patience, disent les autorités

Les automobilistes du Québec qui le désirent ont la permission, depuis hier, de retirer les pneus d’hiver de leur véhicule afin d’installer des pneus d’été ou des pneus quatre−saisons.

Au Québec, l’usage des pneus d’hiver est obligatoire à compter du 1er décembre jusqu’au 15 mars, inclusivement.

Les autorités suggèrent toutefois aux automobilistes d’être patients. Lorsque la température extérieure est de 7 degrés Celsius ou moins, les pneus d’été et quatre−saisons offrent une adhérence à la chaussée inférieure aux pneus d’hiver. De plus, même si l’équinoxe de printemps arrivera dimanche prochain, d’autres précipitations de neige sont possibles au cours des prochaines semaines.

Quoi qu’il en soit, éventuellement, les automobilistes seront invités à retirer leurs pneus d’hiver, même si cela n’est pas obligatoire.

Le CAA−Québec rappelle que les pneus d’hiver sont constitués d’une gomme thermique conçue spécialement pour conserver son élasticité lorsque le mercure chute. Cependant, cette gomme se désintègre beaucoup plus rapidement sous l’effet de la chaleur et les risques d’éclatement du pneu augmentent.

De plus, les pneus d’hiver résistent davantage à la chaussée, ce qui rend la conduite plus bruyante et augmente la consommation d’essence. Et conduire avec des pneus d’hiver en été complique les manoeuvres d’évitement en situation d’urgence.

Le CAA−Québec signale aussi qu’un véhicule roulant à 100 kilomètres à l’heure sous la pluie nécessitera une distance de freinage de 93,8 mètres s’il est chaussé de pneus d’hiver, comparativement à 74,3 mètres s’il est muni de pneus quatre−saisons.