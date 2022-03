Réseau routier local : 2,4M$ pour Beauceville et Frampton

Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 2 387 048 $ aux municipalités de Beauceville et Frampton dans le but d’améliorer leur réseau routier.

Ainsi, le député de Beauce-Nord a annoncé au nom du ministre des Transports, François Bonnarderl, que Beauceville recevra un montant 1 765 451 $, tandis que Frampton aura 621 597 $ pour les projets d’amélioration.

« Je suis heureux de constater que notre gouvernement tient sa promesse et ses engagements envers nos régions. En voici une autre preuve probante. Je suis enchanté de ces importants investissements à Beauceville et Frampton et remercie mon collègue ministre des Transport, François Bonnardel », déclare par voie de communiqué, le député de Beauce-Nord.

C’est dans le cadre du programme PAVL que cette aide financière est offerte. Il a pour objectif de soutenir les municipalités dans la planification, l’amélioration et l’entretien du réseau routier local dont elles ont la responsabilité.