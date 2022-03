Pont Pierre-Laporte: reprise des travaux d’entretien

Le ministère des Transports vient d'annoncer que les travaux d’entretien au pont Pierre-Laporte ont repris.

Pour ce début de saison, les interventions se concentreront principalement sur la réparation des éléments en acier du tablier. Elles se réaliseront majoritairement en semaine, de jour et sans entraves.

Toutefois, des entraves ponctuelles, de soir et de nuit, sont prévues afin d’acheminer du matériel sous la travée centrale du pont. Celles-ci s’échelonneront de mars à décembre 2022 et entraîneront des fermetures d’une à deux voies sur trois, dans une direction à la fois ou dans les deux directions, selon l’horaire suivant : du lundi au mercredi, entre 21 h et 5 h; le jeudi, entre 22 h et 5 h; le vendredi et samedi, entre 22 h et 7 h; et le dimanche, entre 22 h et 5 h.

Les travaux peuvent être modifiés en raison de contraintes opérationnelles, de l’avancement du chantier ou des conditions météorologiques. Avant de prendre la route, les usagers sont invités à consulter le Québec 511 afin de connaître les entraves en cours sur le pont.