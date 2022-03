Plus de 400 M$ investit pour le transport en Chaudière-Appalaches

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, au nom du ministre des Transports, François Bonnardel, a annoncé des investissements de 434 774 000 $, pour les deux prochaines années, dans le but d'assurer le maintien et l'amélioration de l'état des infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires de la région de Chaudière-Appalaches.

C’est lors d’une conférence de presse, qui a eu lieu ce matin au centre de congrès de Saint-Georges, Le Georgesville, que les détails ont été expliqués. Au total, ce sont 141 projets qui sont prévus pour la région.

Parmi ceux-ci, on retrouve notamment le prolongement de l’Autoroute 73 à Saint-Georges. Les citoyens auront d’ailleurs le droit, dans les prochaines semaines, à la présentation du tracé. Il s’agira finalement d’une voie de contournement de 7,5 km avec une sortie à la route 175 et une à la route 207.

« Ce sera une voie dans chaque direction », de faire savoir Samuel Poulin.« Actuellement, on est à l’étape d'obtenir les autorisations des citoyens pour pouvoir faire les tests de sol et décider du bon tracé. »

À Saint-Georges, d’autres projets sont prévus. Il y aura l’asphaltage de la route 204, de l’intersection avec la route 173 jusqu’au carrefour giratoire, la reconstruction des feux de circulation au carrefour de la route 271 et de la 1re Avenue (Clermont-Pépin) ainsi que la réfection de la conduite pluviale à l’intersection de la 118e Rue et du boulevard Lacroix et celle de la route 173, à partir de la limite de Notre-Dame-des-Pins, sur 1,3 kilomètre vers le sud. Pour finir, il y a la synchronisation des feux de circulation sur la route 173 annoncés il y a plusieurs mois déjà.

Les gros projets de Beauce-Nord

Également présent à cette conférence, le député de Beauce-Nord, Luc Provençal a souligné la collaboration entre le ministère des Transports du Québec et les municipalités.

« Cela permet des économies de coût majeur pour les municipalités, de réaliser, en collaboration, ces travaux-là », a-t-il indiqué.

Les projets majeurs de sa circonscription concernent l’aspect ferroviaire. En effet, les travaux vont continuer pour que la voie ferroviaire entre Charny et Vallée-Jonction soit la plus fluide possible. « Mais ce qui est important maintenant, c'est la construction d'un nouveau pont et en même temps, la réhabilitation de la voie ferrée entre Vallée-Jonction et Thetford Mines. »

Il a aussi annoncé que le pont reliant Saint-Joseph-de-Beauce et Saint-Joseph-des-Érables devrait être de nouveau ouvert à la circulation à la fin du mois de mars. Des discussions sont aussi en cours pour la construction d’un nouveau pont à Saint-Joseph.

Globalement, en Beauce

En Beauce, ces investissements concernent également :

Remplacement de feux clignotants au carrefour des routes 267 et 269 à Adstock;

Reconstruction du pont P-00753 sur la route 173, au-dessus de la rivière des Plantes à Beauceville;

Réaménagement du carrefour des routes 112 et 263 à Disraeli;

Remplacement d’un système d’éclairage à East Broughton;

Réfection de la route 277, à partir de l’intersection avec la route 204, sur 3,2 kilomètres vers le nord à Lac-Etchemin;

Installation de barrières dissuasives et réfection de la route 173, à partir de 600 mètres au sud de la 34e Rue, sur 0,6 kilomètre vers le sud (parachèvement) à Notre-Dame-des-Pins;

Mise aux normes de traverses de véhicules hors route et reconstruction de la route 275 sur 1,8 kilomètre au nord du secteur urbain et reconstruction du pont P-02099 sur le rang de la Famine, au-dessus de la rivière Flamand à Saint-Benjamin;

Reconstruction du pont P-14818 sous la route 275, au-dessus de la rivière Vachon à Saint-Côme-Linière;

Programme d’intervention sur les ponceaux dans la MRC de Beauce-Sartigan à Saint-Côme-Linière et Saint-Georges;

Réfection de la route 277 sur 7,3 kilomètres à partir de la frontière américaine, vers l’ouest à Saint-Aurélie;

Réfection de ponceaux sur la route 271 à Sainte-Clotilde-de-Beauce;

Programme d’intervention sur les ponceaux sous la route 173, dans la MRC de la Nouvelle-Beauce (parachèvement) et la réfection de la route 173, à partir du ruisseau Carter, sur 2,2 kilomètres vers le sud à Sainte-Marie;

Reconstruction de la route 108, au sud du secteur urbain, sur 2,5 kilomètres à Saint-Éphrem;

Reconstruction de la route 108, à partir de la limite avec la région de l’Estrie, sur 4 kilomètres vers l’est à Saint-Évariste-de-Forsyth;

Réfection du pont P-02613 sur la route 204, au-dessus de la rivière Samson (parachèvement) à Saint-Gédéon;

Reconstruction du 6e Rang, à partir de l’intersection avec la route 269, sur 2,8 kilomètres vers le nord à Saint-Honoré-de-Shenley;

Reconstruction du pont P-00807 sur le rang Saint-Jean, au-dessus de la rivière Pouliot et stabilisation de talus sur la route 173, à 2 kilomètres au sud de l’avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce;

Reconstruction de la route 204, à partir de la 16e Rue Est, sur 2,5 kilomètres vers le sud, reconstruction du ponceau P-00829 sur le 1er rang de Shenley Sud, au-dessus de la rivière Shenley, reconstruction du ponceau P-00837 sur le 3e rang de Jersey Sud, réfection du secteur urbain de la route 204 et remplacement du tablier du pont P-00831 sur la route 204, au-dessus de la rivière à la Truite à Saint-Martin;

Reconstruction de la route 275 dans le secteur urbain à Saint-Prosper;

Reconstruction du pont P-00702 sur le rang Saint-Gabriel, au-dessus de la rivière Belair à Saints-Anges;

Correction de glissières sur la route 108 et le chemin des Fonds et Réfection de la route 108, à partir du bras Saint-Victor, sur 3,6 kilomètres vers l’est à Saint-Victor;

Reconstruction du ponceau P-09430 sur la route des Côtes, au-dessus de la rivière à Pierre et reconstruction du ponceau P-12532 sur la route 275 à Saint-Zacharie;

Réfection d’un ponceau sous la route 173 à Scott;

Réfection et maintien d’actifs du chemin de fer Québec Central, et prolongement du réseau exploité à l’ouest de Vallée-Jonction.

À l’échelle du territoire administratif

Les sommes allouées se traduiront par la mise en œuvre de projets importants en Chaudière-Appalaches, tels que :