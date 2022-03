Plusieurs travaux routiers en cours en Beauce

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, au nom du ministre des Transports, François Bonnardel, a annoncé des investissements de 434 774 000 $, pour les deux prochaines années, dans le but d'assurer le maintien et l'amélioration de l'état des infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires de la région de Chaudière-Appalaches. C’est lors d’une conférence de presse, qui a eu lieu ce matin au centre de congrès de Saint-Georges, Le Georgesville, que les détails ont été expliqués. Au total, ce sont 141 projets qui sont prévus pour la région.