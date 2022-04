Plusieurs travaux de réfection des infrastructures à venir à Saint-Georges

Hier soir, lors de la séance du conseil de la ville de Saint-Georges, les élus ont procédé à l’adjudication de plusieurs contrats afin de procéder à plusieurs travaux de réfection des infrastructures.

À la suite de soumissions publiques, les élus ont notamment accepté d’accorder un contrat de 1 494 601 $ à l’entreprise Giroux & Lessard ltée pour la réfection des réseaux d’égout et d’aqueduc sur la 18e Rue entre l’avenue Bernier et la 7e Avenue.

La firme Giroux & Lessard ltée a également décroché le contrat de réfection des services municipaux sur la 151e Rue, la 152e Rue et la 7e Avenue. Ces travaux seront réalisés au coût de 864 622 $.

Cette même entreprise procédera également à la réfection des services municipaux sur la 116e Rue entre la 3e Avenue et le boulevard Lacroix. Ce projet se réalisera au coût de 587 053 $.

Le conseil a également attribué un contrat pour la réfection et la construction de trottoirs et de bordures. À la suite de la soumission publique, c’est l’entreprise Les Pavages de Beauce ltée qui a déposé la plus basse soumission conforme. Celle-ci réalisera ce projet pour la somme de 435 100 $.

Des travaux de voirie seront exécutés au cours des prochains mois sur la 25e Avenue Sud et la 26e Avenue Sud. Ces travaux seront exécutés par l’entreprise Excavation Transco pour la somme de 332 428 $.