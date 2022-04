Début des travaux sur la 18e rue à compter de ce matin

Du 25 avril au 3 juin, des travaux de réfection du réseau d’égout et d’aqueduc, de pavage et des bordures de béton auront lieu sur la 151e Rue entre le boulevard Lacroix et la 7e Avenue ainsi que sur la 7e Avenue entre la 151e Rue et la 153e Rue. Pendant cette période, la 151e Rue et la 7e Avenue seront fermées à la circulation. De plus, l’une des voies du boulevard Lacroix en direction nord sera fermée à la hauteur de la 151e Rue.