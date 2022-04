Prolongement de la 22e Avenue à Saint-Georges

Lors du conseil de ville de Saint-Georges qui se déroulait lundi soir, les élus ont donné leur accord de principe pour un prolongement des services municipaux sur la 22e Avenue.

Ce projet s’étalera sur une longueur de 88 mètres. Il permettra à l’entrepreneur d’y ériger trois bâtiments de type jumelé et quatre habitations multifamiliales de six logements chacun. Il est estimé à 3,9 M$.

Nouveau stationnement

Le conseil a procédé à l’adjudication d’un contrat pour l’aménagement du stationnement sur la 120e Rue entre la 1re Avenue et la 2e Avenue. Parmi les huit entreprises qui ont déposé une soumission, c’est Excavation Transco inc. qui a déposé la plus basse soumission conforme pour la somme de 144 370 $. Le stationnement va permettre l’ajout de 22 cases de stationnement au centre-ville.