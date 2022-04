Fermeture de la 25e avenue jusqu'au 10 mai

La Ville de Saint-Georges avise les automobilistes que la 25e Avenue, entre la 74e Rue et 81e Rue dans le parc technologique, sera fermée temporairement à la circulation à compter de ce matin, 28 avril, et ce jusqu’au mardi 10 mai.

Cette fermeture est nécessaire afin de procéder à l’aménagement des réseaux d’égout et d’aqueduc qui desserviront la nouvelle portion du parc technologique.

Les conducteurs qui empruntent la 25e Avenue pour circuler dans ce secteur, seront invités à utiliser un chemin de détour via la 74e Rue, le boulevard Lacroix et la 90e Rue pour accéder au parc technologique et au parc industriel.

Précisons que la 25e Avenue sera ouverte à la circulation les samedis et dimanches pendant la période des travaux.