Fermeture temporaire de la 2e Avenue à Saint-Georges

Le boulevard Dionne à Saint-Georges sera fermé temporairement à la circulation à la hauteur de la 18e Rue du 6 au 10 juin. Les automobilistes devront prendre un détour qui se fera via notamment la 17e Rue en direction de la 10e Avenue. Ces travaux visent la réfection du réseau d’égout et d’aqueduc ainsi que des bordures et des trottoirs sur la ...