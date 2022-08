Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des travaux visant le remplacement d’un ponceau sous l’autoroute 73 auront lieu du 16 au 20 juin, à la hauteur de l’échangeur des autoroutes 73 et 20, à Lévis.

Les interventions entraîneront la fermeture complète de l’autoroute 73 en direction Nord durant les périodes suivantes :

- le jeudi 16 juin, de 21 h à 5 h 30 le lendemain matin;

- du vendredi 17 juin, à 19 h, au lundi matin 5h;

- le lundi 20 juin, de 21 h à 5 h 30 le lendemain matin.

Durant ces périodes, les usagers seront invités à emprunter le chemin de détour qui sera indiqué, soit l’autoroute 20 en direction Ouest, la sortie no 311 (route des Rivières), la route 116 en direction Ouest, l’autoroute 20 en direction Est et la sortie no 312 menant vers l’autoroute 73 en direction Nord.

Il est à noter que les entraves peuvent être modifiées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Avant de prendre la route, les usagers sont donc invités à consulter Québec 511 afin de connaître les entraves en cours et de planifier leurs déplacements.

Pour assurer la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.