Travaux de réfection des services municipaux sur la 116e Rue

Durant la fin de semaine, le pont sur la route 276 entre Saint-Joseph-des-Érables et Saint-Joseph-de-Beauce fermera durant de courtes périodes. Des travaux d’inspection annuelle menés par le ministère des Transports du Québec (MTQ) forcent à interdire la circulation samedi et dimanche, de 9 h à midi et de 13 h à 16 h. Le MTQ demande aux ...