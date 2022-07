Dix jours de travaux sur la route Cloutier à compter de demain

La saison la plus meurtrière sur les routes du Québec a débuté depuis quelques jours et, déjà, «ça suit la tendance» des années précédentes, a prévenu le directeur de la Fondation CAA-Québec, Marco Harrison. D’après CAA, la période de 75 jours qui sépare la Saint-Jean-Baptiste de la fête du Travail est historiquement celle où le plus d’accidents ...