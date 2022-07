Piste cyclable: les travaux en marche sur le dernier tronçon

Les travaux de construction du dernier tronçon de quatre kilomètres de la piste cyclable, de l'entrée Nord de Beauceville et jusqu'à la rivière Calway, sont entrepris.

Si le chantier fonctionne comme prévu, la véloroute pourrait être accessible entre Beauceville et Saint-Joseph dès cet automne, puisque la portion entre la rivière Calway et le territoire joselois est déjà ouverte et carrossable.

Par ailleurs, deux ponts devront être construits ou rénovés sur l'ancienne voie ferrée pour relier les deux localités. Dans l'attente, des voies de contournement le long de la 173 permettront d'emprunter le parcours

C'est l'entreprise Pavages de Beauce qui mène les travaux.