Saint-Lambert-de-Lauzon: l'A-73 en travaux la nuit

L'autoroute 73, à hauteur de Saint-Lambert-de-Lauzon, est maintenant fermée la nuit en raison de travaux d'asphaltage effectué par le ministère des Transports, et ce, jusqu'au 3 octobre prochain.

L’autoroute Robert-Cliche est donc fermée en direction sud, entre le km 122 et la rue Beaulieu, du lundi au jeudi de 19 h à 5 h 30, ainsi que les dimanches de 18 h à 5 h 30. Les accès en direction sud depuis l’avenue Saint-Augustin et du chemin Saint-Grégoire sont également fermés, tout comme les sorties 123 et 124.

Notons qu'il y a une voie de moins en direction, car celle-ci est utilisée pour permettre la circulation à contresens.

Les détours se font par les échangeurs des kilomètres 128 pour la rue Beaulieu et 115 à Saint-Lambert-de-Lauzon.