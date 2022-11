Pneus d’hiver obligatoires: plus qu’un mois pour la pose

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable rappelle aux propriétaires de véhicules routiers motorisés et immatriculés au Québec que ces derniers doivent obligatoirement être munis de pneus d’hiver, et ce, au plus tard le 1er décembre.

Par conséquent, les automobilistes doivent planifier la pose de leurs pneus dès maintenant afin de pouvoir circuler en toute sécurité pendant la période hivernale. Cette exigence s’applique à tout véhicule routier motorisé et immatriculé au Québec autre qu’un véhicule lourd, un véhicule-outil ou une machine agricole. Elle s’applique également à tout véhicule en location sans égard à son lieu d’immatriculation.

Les propriétaires, tout comme les locateurs de ces véhicules, doivent se conformer à cette obligation pour la période du 1er décembre au 15 mars. Quiconque contreviendrait à la réglementation commettrait une infraction et serait passible d’une amende variant de 200 $ à 300 $.

Lors de l’achat de pneus d’hiver, les consommateurs sont invités à consulter un marchand spécialiste pour s’assurer de choisir un produit de qualité qui répond à leurs besoins. Rappelons qu’un pneu conçu pour la conduite hivernale doit être muni du pictogramme officiel ou de crampons et utilisé conformément au Règlement sur l’utilisation d’antidérapants sur les pneus de certains véhicules routiers.