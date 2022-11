La SQ sera plus présente sur les routes dans les prochains jours

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable rappelle aux propriétaires de véhicules routiers motorisés et immatriculés au Québec que ces derniers doivent obligatoirement être munis de pneus d’hiver, et ce, au plus tard le 1er décembre. Par conséquent, les automobilistes doivent planifier la pose de leurs pneus dès maintenant afin de ...