Pneus d’hiver obligatoires: plus qu’une semaine pour la pose

Si vous n’avez toujours pas vos pneus d’hiver installés sur votre véhicule, pensez à le faire rapidement, car il ne vous reste plus qu’une semaine avant la date limite du 1er décembre.

Rappelons qu’au Québec il est obligatoire pour tout usager de la route d’être équipés de pneus d’hiver du 1er décembre jusqu’au 15 mars. Toutefois, il est recommandé d’attendre quelques semaines après la fin de cette période avant de les changer, car les conditions printanières peuvent être variables.

L’obligation s’applique à tous les véhicules routiers motorisés immatriculés au Québec, y compris les véhicules offerts en location. Les remorques ne sont pas visées par cette obligation. Une amende de 200 $ à 300 $ est prévue pour les conductrices et conducteurs qui ne respectent pas la réglementation.

Exceptions

Il y a des exceptions à cette loi soit : les véhicules lourds ; les véhicules-outils ; la machine agricole ; les roues de secours des véhicules ; les motocyclettes utilisées comme véhicules d’urgence ; une période de sept jours suivant la date d’acquisition du véhicule d’un commerçant de véhicules (vous devez être en possession du contrat de vente du véhicule ou d’une copie de celui-ci) ; les sept jours précédant l’expiration du contrat de location du véhicule dont la durée est d’un an ou plus (vous devez être en possession du contrat de location ou d’une copie de ce contrat) ; les véhicules sur lesquels sont apposées une plaque d’immatriculation amovible (plaque X) ; les véhicules sur lesquels sont apposés un certificat d’immatriculation temporaire (transit) pour la période de validité indiquée sur le certificat, sans excéder une période de sept jours suivant la date de la délivrance de ce certificat ; les habitations motorisées, soient les véhicules automobiles aménagés de façon permanente en logement et les véhicules pour lesquels sont délivrés un certificat d’exemption de pneus d’hiver par la SAAQ.

Qu’est-ce que des pneus conformes ?

Pour être conforme, un pneu conçu pour la conduite hivernale doit posséder le pictogramme approprié ou être muni de crampons. Les pneus rechapés ou remoulés pour les véhicules de promenade doivent aussi porter le pictogramme ou être munis de crampons.

Les crampons

L’utilisation de crampons ou ce que l’on appelle communément pneus à clous est permis à partir du 15 octobre, mais dès le 1er mai ces pneus doivent être retirés. Cela concerne les véhicules de commerce dont la masse totale en charge n’excède pas 3 000 kg, les véhicules de promenade et les taxis.

Important de vérifier l’état des pneus

Chaque année, vous devriez vérifier le bon état de vos pneus. La profondeur des rainures ne doit pas être inférieure à 1,6 mm. En hiver, il est recommandé qu’elle soit d’au moins 4,8 mm.

Une manière simple de les vérifier est de placer une pièce de 0,25 $ dans l’une des rainures, le nez du caribou vers le fond de celle-ci. Si vous voyez le museau, cela indique que l’adhérence dans la neige profonde sera faible. Vérifiez à plusieurs endroits pour vous assurer qu’ils ne sont pas trop usés.

Adaptez votre conduite

Ce n’est pas parce que votre véhicule est bien chaussé que cela garantit que vous ne ferez aucun accident. Il est important d’adapter sa conduite aux conditions météorologiques et routières en roulant moins vite et en gardant une plus grande distance avec les autres véhicules.