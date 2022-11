Cellulaire au volant: près de 1 000 constats émis en une semaine au Québec

Le bilan de l’Opération nationale concertée Distraction, menée par l'ensemble des services de police du Québec du 11 au 17 novembre, fait état de l'émission d'environ 2 500 constats, dont près de mille uniquement pour avoir utilisé le téléphone cellulaire au volant.

Pendant la période couverte, les services policiers ont tenu près de 1200 opérations en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). La démarche avait pour but de conscientiser les conducteurs aux dangers liés à la distraction au volant et intervenir auprès des usagers distraits.

En effet, la distraction, qu’elle soit causée par l’utilisation d’un appareil électronique, par le port d’écouteurs, par un objet ou un animal qui obstrue ou gêne la conduite automobile ou par des préoccupations externes, réduit l’attention et la concentration du conducteur et augmente les risques d’être impliqué dans une collision. Ce comportement problématique demeure l’une des principales causes de collisions mortelles ou avec blessés graves au Québec.

Pour sa part, la SAAQ mènera jusqu’au 4 décembre prochain une campagne de sensibilisation axée sur la distraction.