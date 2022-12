Prolongement de l'autoroute Robert-Cliche: l'échéancier est maintenu

Plusieurs étapes menant au projet de prolongement de l'autoroute Robert-Cliche à Saint-Georges ont été franchies, si bien que les prévisions pour le début des travaux sont maintenues.

C'est du moins l'annonce qui a été faite ce matin par le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, par voie de communiqué de presse.

En effet, indique l'élu, de nombreuses rencontres ont eu lieu dans le cadre de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, notamment avec les propriétaires touchés par le projet, de même qu'avec la Ville de Saint-Georges et plusieurs intervenants du milieu, principalement dans le secteur agricole et forestier. « Cette démarche aura permis des avancées significatives quant au choix des différents tracés à évaluer en fonction de certains aspects, comme les limites des propriétés ainsi que la préservation des milieux humides et des terres acéricoles, agricoles et forestières », signale M. Poulin

Ainsi, le début des travaux est toujours envisagé pour 2024-2025.

Le projet consistera à construire une voie de contournement sur une distance de 7,5 km, au sud de la route 204 jusqu'à la route 173, au sud de la 208e Rue, à Saint-Georges. Des accès à cette route à deux voies sont prévus à la 175e Rue. Il en résultera, pour les usagers, une amélioration de la sécurité et de la fluidité sur le territoire de la ville, plus particulièrement à l'intersection des routes 173 et 204.

La procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement se poursuivra au cours des prochains mois, puis une séance d'information publique, visant à recueillir les besoins et les préoccupations de la population, se tiendra en 2023.

Autres dossiers de circulation à Saint-Georges

Le député de Beauce-Sud a profité de cette communication pour rappeler que l'étude de circulation sur le territoire de Saint-Georges se poursuit.

Celle-ci a pour objectif principal de caractériser la circulation du corridor routier des routes 173, 204 et 271, et de déterminer les lieux de provenance et de destination des usagers sur le réseau routier.

Il a aussi fait savoir que la synchronisation des feux sur la route 173 (boulevard Lacroix) était aussi en période de rodage.