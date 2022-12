Météo capricieuse: le MTQ prévient les usagers d'être prudents

Le ministère des Transports du Québec et de la Mobilité durable a publié un communiqué de presse pour recommander aux citoyens d’éviter ou de reporter leurs déplacements en raison de la météo prévue.

Un système dépressionnaire majeur devrait toucher la plupart des régions du Québec entre aujourd'hui et demain. Celui-ci affectera les déplacements sur plusieurs axes routiers stratégiques de la province, de même que sur les routes secondaires. Dans ce contexte, les conditions routières pourraient varier très

rapidement et exiger la plus haute vigilance.

« Les personnes qui prendront tout de même la route devront faire preuve d’une grande prudence et adapter leur conduite en fonction des conditions routières. Bien entendu, toutes les équipes du Ministère et ses partenaires seront à l’œuvre dès le début des précipitations et aussi longtemps que requis », a prévenu le ministère.

Conseils de sécurité

Avant de prendre la route, les usagers doivent :

• se renseigner sur les conditions de la chaussée et les conditions de visibilité sur les différentes plateformes de Québec 511;

• s’assurer que leur véhicule est bien préparé pour affronter l’hiver et qu’il est équipé d’une trousse de secours;

• déneiger complètement leur véhicule en faisant le tour des vitres, des rétroviseurs, du toit, du capot, des phares et de la plaque d’immatriculation.

Pendant leurs déplacements, les usagers doivent :

• adapter leur vitesse en fonction des conditions météorologiques et routières;

• garder une distance sécuritaire entre leur véhicule et celui devant;

• s’assurer d’être visible par les opérateurs de machinerie et les autres véhicules;

• faire preuve de patience en présence des véhicules d’entretien hivernal et s’assurer d’être visible pour leurs conducteurs.