Fermeture temporaire de la voie de circulation du barrage Sartigan

Ville de Saint-Georges a autorisé 54 permis de construction et rénovation au cours du mois de janvier 2023 pour une valeur de 2 651 894 $. Ces travaux permettront l’ajout de deux unités de logement. Parmi les principaux projets autorisés, le Service d’urbanisme a accordé un permis à l’entreprise agricole Martin et Renaud Boutin inc. pour ...