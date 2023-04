Investissement record de 580M$ pour les transports en Chaudière-Appalaches

Le ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches, Bernard Drainville, accompagné entre autres de Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, et de Luc Provençal, député de Beauce-Nord, a annoncé ce matin un investissement record de 580 591 000 $ pour les deux prochaines années dans les réseaux de transport routiers, ferroviaires et aéroportuaires de sa région.

« Cela s’inscrit dans le montant global de 7,4 milliards de dollars qui sera investi à travers le Québec », a précisé Bernard Drainville en conférence de presse alors qu’il parlait au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault.

Ces 580 M$ sont prévus pour deux ans, soit 2023-2024 et 2024-2025. « Juste pour la présente année, c’est 180 M$ en projets routiers. C’est la somme la plus importante jamais investie dans toute l’histoire de Chaudière-Appalaches. C’est aussi le deuxième plus gros investissement en projets routiers de tout le Québec, Montréal est premier. »

Les sommes investies dans la région de la Chaudière-Appalaches se répartissent comme suit :

- 204 777 000 $ pour améliorer l'état des chaussées;

- 142 452 000 $ pour améliorer l'état des structures;

- 52 701 000 $ pour un réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner;

- 167 718 000 $ pour des projets ferroviaires;

- 3 629 000 $ pour des projets aéroportuaires;

- 9 314 000 $ afin d'assurer le maintien en bon état de structures et de ponceaux situés sur des emprises ferroviaires abandonnées.

Au total, ce sont 128 projets qui seront réalisés dans la région. Rappelons qu’en 2022, plusieurs projets ont été menés à terme, notamment la réparation du pont enjambant la rivière Chaudière, à Saint-Joseph-de-Beauce et la synchronisation des feux de circulation des routes 173, 204 et 271, à Saint-Georges.

Les projets prévus dans Beauce-Sud

Notre-Dame-des-Pins : installation de barrières dissuasives sur le pont P-15582, sur l’autoroute 73, au-dessus de la rivière Gilbert - 1 à 5 M$



Saint-Benjamin : reconstruction du pont P-02099 sur le rang de la Famine, au-dessus de la rivière Flamand - moins de 1 M$



Saint-Benjamin : réfection de la route 275, au nord du secteur urbain - 1 à 5 M$



Saint-Côme–Linière : gestion des accès à la route 173 - moins de 1 M$

Saint-Côme–Linière : programme d’intervention sur les ponceaux dans la MRC de Beauce-Sartigan - 1 à 5 M$



Saint-Côme–Linière : reconstruction du pont P-14818 sur la route 275, au-dessus de la rivière Vachon - 1 à 5 M$



Sainte-Clotilde-de-Beauce : asphaltage de la route 271, au nord du secteur urbain sur 5,2 kilomètres - 1 à 5 M$



Saint-Éphrem-de-Beauce : reconstruction de la route 108, au sud du secteur urbain, sur 2,5 kilomètres - 5 à 10 M$



Saint-Évariste-de-Forsyth : reconstruction de la route 108, à partir de la limite avec la région de l’Estrie, sur 4 kilomètres vers l’est - 5 à 10 M$



Saint-Georges : asphaltage de la route 204, de l’intersection avec la route 173 jusqu’au carrefour giratoire - 1 à 5 M$



Saint-Georges - prolongement de l’autoroute 73 (préparation)



Saint-Georges - reconstruction des feux de circulation au carrefour de la route 271 et de la 1re Avenue (Clermont-Pépin) - 1 à 5 M$



Saint-Georges : réfection de la conduite pluviale à l’intersection de la 118e Rue et du boulevard Lacroix - 1 à 5 M$



Saint-Georges : réfection de la route 173, à partir de la limite de Notre-Dame-des-Pins, sur 1,3 kilomètre vers le sud - 1 à 5 M$



Saint-Georges, Saint-Philibert : programme d’intervention sur les routes en gravier - moins de 1 M$



Saint-Honoré-de-Shenley : reconstruction du 6e Rang Nord, de la limite de Saint-Benoît-Labre sur 2,8 kilomètres vers le sud - 1 à 5 M$



Saint-Honoré-de-Shenley : reconstruction de la route 269 dans le secteur urbain - 1 à 5 M$



Saint-Martin : reconstruction du ponceau P-00829 sous le 1er rang de Shenley Sud, au-dessus de la rivière Shenley - 1 à 5 M$



Saint-Martin : reconstruction du ponceau P-00837 sous le 3e rang de Jersey Sud - moins de 1 M$



Saint-Martin : reconstruction du secteur urbain de la route 204 - 1 à 5 M$



Saint-Prosper : reconstruction de la route 275 dans le secteur urbain - 5 à 10 M$



Saint-Zacharie : reconstruction du ponceau P-09430 sous la route des Côtes, au-dessus de la rivière à Pierre - 1 à 5 M$

Les projets prévus dans Beauce-Nord

Beauceville : reconstruction du pont P-00753 sur la route 173, au-dessus de la rivière des Plante - entre 5 et 10 M$



Sainte-Marie : reconstruction de la route 173, entre la rue Belair et le ruisseau Carter - 1 à 5 M$



Sainte-Marie : réfection de la route 173, à partir du ruisseau Carter, sur 2,2 kilomètres vers le sud - 1 à 5 M$



Sainte-Marie et Vallée-Jonction : asphaltage de la route 173, à partir de l’intersection avec la route 112, sur 6,6 kilomètres vers le nord - 1 à 5 M$



Sainte-Hénédine : asphaltage de la route Sainte-Thérèse, de la rivière Le Bras à la rue Bédard, et reconstruction de la rue de l’Église sur 1,9 kilomètre vers l’est (parachèvement) - moins de 1M$



Saint-Joseph-de-Beauce : programme d’intervention sur les ponceaux dans les MRC de La Nouvelle-Beauce et Beauce-Centre - 1 à 5 M$



Saint-Joseph-de-Beauce : reconstruction du pont P-00807 sur le rang Saint-Jean, au-dessus de la rivière Pouliot - moins de 1 M$



Saint-Joseph-de-Beauce : stabilisation de talus sur la route 173, à 2 kilomètres au sud de l’avenue du Palais - moins de 1 M$



Saint-Victor : correction de glissières sur la route 108 et le chemin des Fonds - 1 à 5 M$



Scott : asphaltage de l’autoroute 73, en direction nord, entre les kilomètres 100 et 106 - 1 à 5 M$



Scott : asphaltage de l’autoroute 73, en direction sud, entre les kilomètres 106 et 100 - 1 à 5 M$



Vallée-Jonction : réfection et maintien d’actifs du chemin de fer Québec Central, et prolongement du réseau exploité à l’ouest de Vallée-Jonction - plus de 50 M$

Prolongement de l’autoroute 73

Présent à cette annonce, Samuel Poulin a indiqué que l’échéancier concernant le prolongement de l’autoroute 73 est toujours respecté. « On prévoit toujours de commencer les travaux en 2025-2026. On est à s’entendre présentement avec les propriétaires de terrain afin d’avoir le tracé optimal. »

Le tracé sera présenté au cours de l’année 2023, après avoir vérifié qu’il n’impacte pas les citoyens et l’environnement.

« C’est un projet attendu depuis longtemps et je vous assure que je suis le dossier de très près. »

Troisième lien

Concernant le projet du troisième lien, le ministre responsable de Chaudière-Appalaches a indiqué qu’une annonce devrait être faite prochainement.

« C’est un projet important pour la région, nous avons la ferme intention de le réaliser et une mise à jour sera faite très prochainement par la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault », a-t-il indiqué.

« Je vous confirme que les maires de Chaudière-Appalaches veulent le troisième lien. Ils sont en attente et impatients de l’avoir », a précisé Luc Provençal, président du caucus des députés de Chaudière-Appalaches et député de Beauce-Nord. « On nous dit que le troisième lien c’est un outil de développement important. »