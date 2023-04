Saint-Joseph-de-Beauce: le pont de la route 276 est fermé

Le Service de Sécurité Incendie de Saint-Joseph-de-Beauce a annoncé, ce mercredi en fin de journée, la fermeture du pont de la route 276 pour inondation.

Comme chaque année avec la fonte des neiges et la montée du niveau de la rivière Chaudière, le point de la route 276, reliant Saint-Joseph-de-Beauce et les Érables a été fermé à la circulation à cause des risques d'inondations.

Il est possible de suivre le niveau de la rivière en temps réel grâce au service de surveillance COBARIC. Actuellement, le niveau est de 147,2 m et la fermeture de la route intervient dès 147,3 m. Quelques parties de la route sont aussi submergées.