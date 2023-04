Plus d'un mois de travaux prévus dans la 27e rue à Saint-Georges

La Ville de Saint-Georges informe les automobilistes que des travaux de réfection des services municipaux, de la voirie et de la bordure de béton seront effectués sur la 27e Rue entre le boulevard Dionne et la 8e Avenue, dès la semaine prochaine.

Le chantier, qui débutera le lundi 24 avril, se poursuivra jusqu’au 9 juin. Pendant cette période, ce tronçon de la 27e Rue sera fermé sauf pour la circulation locale. De plus, durant les heures de travail, la 8e Avenue en direction nord, entre la 26e et la 28e Rue, et une voie en direction sud sur le boulevard Dionne, à la hauteur de la 27e Rue, seront fermées à la circulation afin d’assurer la sécurité des travailleurs et des automobilistes.

Ces travaux pourront être modifiés en raison de contraintes opérationnelles, de l’avancement du chantier ou des conditions météorologiques.

Ce projet, réalisé dans le cadre du programme PRIMEAU, sera exécuté par l’entreprise Giroux et Lessard Ltée au coût de 1 326 900 $.