Saint-Martin: la réfection sur la route 204 officiellement lancée

Ce lundi 8 mai, le député de Beauce-Sud Samuel Poulin ainsi que le maire de Saint-Martin Yvan Paré ont officialisé le début des travaux sur la route 204 à Saint-Martin. Un montant de 3,5 M$ sera investi dans une distance de 1,7 km. Les travaux annoncés s'échelonneront sur une durée approximative de deux ans.

Depuis les dernières années, d'importants travaux ont été réalisés au sein de la municipalité de Saint-Martin. Ce projet en faisait partie intégrante, et le député de Beauce-Sud a insisté sur l'ampleur des investissements routiers à Saint-Martin dernièrement.

« Il y a eu l'entrée de la municipalité, la sortie vers Saint-Gédéon, qui avait été fait sur deux ans, inscrits dans la programmation routière également. On avait aussi fait de l'asphaltage du côté ouest de Saint-Martin, mais il restait le coeur de la municipalité. Et ça se fait dans des travaux qui sont forts important pour la municipalité et pour le gouvernement du Québec », a mentionné Samuel Poulin.

« On ne se le cachera pas, c'était parmi les pires routes au Québec depuis vingt ans », a-t-il ajouté, pour justifier l'ampleur et l'importance de ces travaux.

Du côté de la municipalité de Saint-Martin, le maire Yvan Paré parle d'importants montants de son champ de compétence également. « Ce sont des travaux qui vont être au-delà de 10 M$, donc la municipalité va peut-être avoir un prêt de 5 millions là-dessus », a-t-il dit en rappelant à quel point beaucoup de gens circulent sur la route dans l'année.

Pour la suite, Patrick Houle du ministère des Transports et de la Mobilité durable, vient expliquer pourquoi le tout va s'étaler sur deux ans. « La raison, c'est la distance. On fait de la gestion des accès et les trottoirs vont être à refaire. »

De nombreux travaux dans la MRC de Beauce-Sartigan

Le gouvernement du Québec avait annoncé au début du mois d'avril une somme totale de 581 M$ pour le secteur du transport dans Chaudière-Appalaches au cours des deux prochaines années. Seulement dans la MRC de Beauce-Sartigan, nombreux sont les travaux annoncés, voire commencés.

« Ça s'ajoute à d'autres grands chantiers dans le comté de Beauce-Sud cet été. L'appel d'offres est sorti pour Saint-Philibert, elle est sortie également pour Saint-Honoré, la route 269. Mais on a des travaux [...] qui sont commencés sur la route 108 entre Saint-Évariste et Courcelles, qui était aussi parmi les pires routes au Québec. Il y a également la route 204 en face du Wal-Mart à Saint-Georges qui va commencer le 28 mai. »

La population qui fait usage de ces infrastructures dans son quotidien devra patienter un moment avant de voir le passage accessible et profitable. C'est un facteur qu'ont tenu à rappeler les élus et experts présents pour en faire l'annonce.