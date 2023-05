Début ce matin de travaux sur la 110e rue

La Ville de Saint-Georges avise les conducteurs que des travaux de réfection des services municipaux seront exécutés sur la 110e Rue, entre la 1ère et la 2e Avenue, à compter de ce matin.

Durant toute la période des travaux, une voie de circulation sera retranchée sur la 1ère Avenue en direction Nord. De plus, dans la nuit du lundi 15 mai au mardi 16 mai, plus précisément entre 19 h et 7 h le matin, trois des quatre voies de circulation de la première Avenue seront fermées. Les automobilistes devront circuler en alternance sur la seule voie disponible. Les conducteurs sont d’ailleurs invités à éviter ce secteur dans la nuit de lundi à mardi.

Les travaux, menés dans la cadre du programme PRIMEAU, seront exécutés par l’entreprise R.J. Dutil et Frères inc. au coût de 626 844 $.

L'administration municipale invite à la prudence à l’approche du chantier, qui sera en opération jusqu’au 11 juin, mais qui pourrait être modifié en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques.