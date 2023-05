Secteur Ouest: fermeture temporaire d'un segment de la 1re avenue

Le 14e rang, en direction de Saint-Benjamin, sera fermé à la circulation aujourd'hui, mercredi 17 mai, entre 8 h 30 et 20 h, avise la Municipalité de Lac-Etchemin. Un détour est à prévoir par la route Pierre-Breton et le 12e rang pour ceux qui proviennent de Saint-Benjamin. Le détour sera le même pour ceux arrivant de la route du Sanctuaire et ...