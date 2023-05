Saint-Georges: quatre semaines de travaux sur la route 204

Des travaux d'asphaltage auront lieux sur la route 204, entre le boulevard Lacroix et la 51e Avenue à Saint-Georges dès le 4 juin et pour une période de quatre semaines.

Représentant un investissement total de 1,7 M$, ces travaux se dérouleront sur une période de quatre semaines, soit jusqu'au 2 juillet, et seront effectuées entre 19 h et 6 h.

Selon la séquence des travaux, la circulation sur la route 204 se fera en alternance ou à contresens, à raison d'une voie dans chaque direction. Cependant, l'accès aux commerces situés à proximité du chantier sera maintenu en tout temps.

« Ces travaux majeurs auront un impact important sur la qualité de notre réseau routier, notamment devant le Walmart et Canadian Tire. Sachant que nous venons toucher à un secteur névralgique de notre ville, et à une sortie d'autoroute, nous avons prévu les travaux en soirée et la nuit pour éviter le plus possible les impacts sur nos concitoyens. Le grand rattrapage routier se poursuit dans Beauce-Sud et 2023 est une saison des travaux sans précédent », a complété Samuel Poulin.

Pour rappel, ce projet fait partie de la liste des projets annoncés, le 3 avril dernier, dans le cadre des investissements routiers, ferroviaires et aéroportuaires de la région de la Chaudière-Appalaches 2023-2025. Des investissements de près de 581 M$ sont prévus dans la région pour assurer une mobilité plus efficace et sécuritaire

